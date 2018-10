Apple gebruikt nieuwe software om reparaties van MacBook Pro's en iMac Pro's te repareren. Als de software niet wordt gebruikt bij de reparatiecontrole van belangrijke onderdelen kan de computer op slot worden gezet.

De maatregel is volgens MacRumors doorgevoerd vanwege beveiligingsfuncties in de nieuwe Apple T2-chip in de iMac Pro en de MacBook Pro uit 2018. De T2-chip van Apple zorgt ervoor dat data op het opslaggeheugen versleuteld worden.

Als deze computers worden gerepareerd door externe partijen moeten ze via software van Apple gecontroleerd worden.

Daarbij gaat het bij de MacBook Pro om de controle van het beeldscherm, het moederbord, de vingerafdrukscanner en onderdelen als de batterij en de accu. Bij de iMac Pro gaat het alleen om reparaties aan het moederbord en het flashgeheugen.

De controle kan alleen uitgevoerd worden door Apple Stores en reparateurs die door Apple geautoriseerd zijn. Als gevolg daarvan zijn andere reparateurs mogelijk niet meer in staat om de Macs te repareren.

Volgens MacRumors is een mogelijk bijkomend gevolg dat de iMac Pro en Macbook Pro uit 2018 niet langer in aanmerking komen voor hardwarereparaties als ze over een paar jaar als verouderde producten worden gezien door Apple.