LG heeft zijn V40 ThinQ-smartphone met vijf camera's officieel gepresenteerd. Ook toonde het bedrijf de Watch W7.

De V40 ThinQ heeft drie camera's op de achterkant en twee op de voorkant. LG toonde het toestel in september al met een filmpje in Zuid-Korea, maar is nu volledig gepresenteerd.

Zo is inmiddels bekend van welke camera's de telefoon is voorzien. Het gaat om een standaard 12-megapixelcamera, een 16-megapixelgroothoeklens en een 12-megapixellens met twee keer optische zoom.

Op de voorkant heeft het toestel een standaardcamera voor foto's van 8 megapixels en een 5-megapixelgroothoeklens.

De V40 ThinQ is voorzien van een 3.300 mAh-accu. Verder heeft de telefoon een Snapdragon 845-chip en 6GB aan werkgeheugen. Er is een koptelefoonaansluiting aanwezig en de telefoon is draadloos oplaadbaar.

Een Nederlandse prijs en verschijningsdatum zijn er nog niet. In de Verenigde Staten komt het toestel op 18 oktober op de markt voor 900 dollar (omgerekend 785 euro).

Watch W7 is smartwatch met fysieke wijzers

Ook presenteerde LG een smartwatch. De Watch W7 heeft fysieke wijzers, met daaronder een rond 1,2-inchscherm. Het lcd-display heeft een resolutie van 360 bij 360 pixels.

LG zegt dat de Watch W7 tot twee dagen op een volle lading mee gaat. De smartwatch heeft geen hartslagmeter of gps.

Het horloge werkt met het besturingssysteem WearOS. Gebruikers kunnen er onder meer Google-apps op draaien, er beweging mee meten en meldingen ontvangen.

Het is niet bekend wanneer de W7 Watch in Nederland verschijnt. Op 14 oktober is hij in de VS beschikbaar voor 450 dollar.