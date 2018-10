Klanten van ASN Bank, RegioBank en SNS hebben vanaf woensdag de mogelijkheid om met hun app een betaalverzoek te sturen.

Op die manier kunnen gebruikers van de app anderen vragen een bepaald bedrag over te maken, maakt De Volksbank - het bedrijf achter de drie banken - bekend. Het verzoek werkt ook als de ontvanger van het betaalverzoek bij een andere bank zit.

Gebruikers kunnen via sms, WhatsApp of e-mail een betaallink met iDeal of QR-code sturen, waarna de ontvanger deze kan gebruiken om het geld over te maken. In het geval van iDeal staat het geld binnen een kwartier op de rekening van de ontvanger. Betaalt de ontvanger via de QR-code, dan kan het tot de volgende werkdag duren voor de verzender het geld op zijn rekening heeft staan.

De optie om een betaalverzoek te sturen zit ook in de apps van onder meer ING, Rabobank en ABN AMRO.