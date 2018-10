Russische trollen hadden het vorig jaar voorzien op Star Wars: The Last Jedi. Ruim de helft van de negatieve reacties kwam van "politiek gemotiveerde trollen" of bots, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Californië.

De onderzoekers bestudeerden Twitter-berichten over de film en kwamen tot de conclusie dat meer dan vijftig procent van de posts over de film afkomstig was van bots of activisten.

Van die bots en activisten was vijf procent afkomstig van bots en zestien procent van trolaccounts. Veel van de trolaccounts leken uit Rusland afkomstig. Dertig procent was volgens de onderzoekers politiek gemotiveerd.

De berichten gingen onder andere over de zogenaamde politieke correctheid in de film. Daarin speelden verschillende vrouwen hoofdrollen. Ook zou de film niet genoeg rekening houden met de voorgaande delen.

Hoofdrolspeler Kelly Marie Tran kreeg na de première zoveel narigheid over zich heen, dat zij besloot haar accounts op sociale media te verwijderen.

"Het doel was hoogstwaarschijnlijk om media-aandacht voor het conflict rondom de film te genereren, waardoor de tweedeling in de Amerikaanse samenleving alleen maar groter zou worden", schrijven de onderzoekers.

Desondanks zeggen de onderzoekers dat er meer positieve dan negatieve reacties op de film zijn. Slechts 21,9 procent van de reacties was negatief.

Er is wel wat af te dingen op het onderzoek. Dat keek bijvoorbeeld alleen maar naar Twitter, terwijl de discussie zich ook op andere fora and websites afspeelde. Bovendien werd er alleen gekeken naar berichten die rechtstreeks aan regisseur Rian Johnson waren gericht.