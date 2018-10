Instagram was woensdagochtend korte tijd niet bereikbaar. Zowel de app als de website gaf een foutmelding.

De app ververste niet meer. Gebruikers die naar de website gingen, kregen '5xx Server Error' te zien.

De storing begon woensdagochtend rond 9.00. Na iets meer dan een uur was de storing verholpen.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak precies was. Meldingen van storingen kwamen van over de hele wereld, al was de concentratie volgens Downdetector het hoogst in West-Europa en Australië.