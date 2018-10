De testvoertuigen van Waymo, het zusterbedrijf van Google dat werkt aan technologie voor zelfrijdende auto's, moeten in de nacht voortaan zijn voorzien van twee inzittenden.

De maatregel is ingevoerd nadat een menselijke bestuurder in juni in Californië tijdens een testrit indommelde, meldt The Information op basis van anonieme ingewijden.

De man, die niet meer voor Waymo werkt, zou tijdens het indommelen onbewust het gaspedaal van de auto hebben ingedrukt, waardoor het voertuig uit zijn autonome modus werd gehaald. Vervolgens nam de bestuurder, ondanks waarschuwingen van de auto, het stuur niet over, waarna het voertuig in de middenberm van de weg terechtkwam. Volgens bronnen van The Information raakte niemand bij het eenzijdige ongeval gewond.

In maart raakte een zelfrijdende auto van Uber betrokken bij een dodelijk ongeval. De menselijke bestuurder zou zich ook in dit geval niet volledig op de auto en de weg geconcentreerd hebben.

De maatregel met twee bestuurders geldt voor testritten in Phoenix (Arizona), waar Waymo het grootste deel van de tests uitvoert. Ritten die overdag worden uitgevoerd, zijn nog altijd voorzien van één menselijke bestuurder.

Waymo wil later dit jaar testvoertuigen die volledig autonoom kunnen rijden op de weg laten rijden.