Complotdenker Alex Jones naar rechter om blokkade betaaldienst PayPal

Volgens Jones discrimineert PayPal zijn bedrijf vanwege zijn conservatieve standpunten en politieke opvatting, meldt de juridische nieuwsdienst Courthouse News Service op basis van de aanklacht.

"Op dit moment is het algemeen bekend dat grote techbedrijven, voornamelijk gevestigd in Silicon Valley, discrimineren tegen politieke conservatieve entiteiten en individuen", staat in de aanklacht.

In augustus namen onder meer Apple, Spotify, Facebook en YouTube stappen om berichten van Jones en diens complotwebsite InfoWars te blokkeren. Later volgde ook Twitter, nadat het sociale medium eerder terughoudend was om Jones te verbannen.

'Stap PayPal schept gevaarlijk precedent'

InfoWars gebruikt PayPal onder meer voor het betalingsverkeer voor zijn webwinkel. Daarin zijn onder meer T-shirts en producten om te overleven, zoals noodradio's en tenten, te koop.

Het verbannen van PayPal is volgens Jones, die onder meer beweerde dat de antiwapenlobby achter een schietpartij op een basisschool zat, "een brug te ver". Als het opschorten van het PayPal-account rechtmatig is, schept dat "een gevaarlijk precedent voor iedere persoon of entiteit met conservatieve opvattingen", staat in de aanklacht.