Nest brengt goedkopere versie van slimme thermostaat uit

Thermostat E werd vorig jaar al gepresenteerd door Nest en is vanaf deze maand in Nederland verkrijgbaar. De thermostaat is vanaf 16 oktober te koop voor 219 euro. Dat is 30 euro goedkoper dan de reguliere Thermostat.

Het nieuwe model is helemaal wit en kan overal in huis worden weggezet. De thermostaat heeft een mat scherm en toont minder kleuren dan de reguliere, duurdere Thermostat.

Het apparaat bestaat uit twee delen. Een deel komt in plaats van de bestaande thermostaat aan de muur gehangen en wordt aangesloten op de bedrading. De Heat Link E maakt draadloos verbinding met de thermostaat, die aangesloten is op een stopcontact.

Nieuw plastic ontwerp

De Thermostat E is gemaakt van plastic en staat op een pootje. Op het scherm kunnen bijvoorbeeld de temperatuur en instellingen worden getoond. Met een ring om het scherm kan de temperatuur aangepast worden.

Ook is het mogelijk om de Nest via de app te bedienen. Daarnaast meet de thermostaat met sensoren de omstandigheden in huis en past op basis daarvan de temperatuur aan.

De thermostaat is voorzien van een vooraf ingesteld schema waarmee de verwarming bediend kan worden. Na verloop van tijd leert het apparaat het leefschema van de gebruiker beter kennen en wordt het schema aangepast.