Google blijft in Amerikaans Congres onduidelijk over Chinese zoekmachine

Googles privacytopman Keith Enright werd woensdag tijdens een verhoor door een commissie van de Amerikaanse senaat gevraagd naar 'Project Dragonfly'. Naar verluidt is dat de codenaam voor de gecensureerde zoekmachine die Google in China wil uitbrengen.

Enright bevestigde volgens VentureBeat dat het project bestond. Hij zei niet te kunnen uitweiden, omdat hij geen duidelijk beeld heeft van wat het project behelst.

In augustus schreef The Intercept op basis van documenten en anonieme bronnen dat Google van plan was om een gecensureerde versie van zijn zoekmachine uit te brengen in China. In de resultaten zouden websites en zoektermen over mensenrechten, democratie en religie worden geblokkeerd.

'Grote ramp voor het informatietijdperk'

Zes senatoren schreven vorige maand al een brief aan Google, waarin ze om meer informatie vroegen. Ook noemden ze het "enorm problematisch" als zo'n zoekmachine echt in de maak was. Een onderzoeker van mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde het "een grote ramp voor het informatietijdperk".

Enright zei tijdens het verhoor dat Google naar zijn weten "niet binnenkort een zoekmachine uitbrengt in China". "Of we dat later kunnen en gaan doen, blijft onduidelijk", zei hij. "Als we dat op korte termijn zouden doen, zou mijn team daar actief mee bezig zijn."

In 2010 trok Google zijn zoekmachine terug uit China.