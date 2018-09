Techbedrijven stellen gedragscode op voor bestrijding nepnieuws

De EC zegt dat het een stap in de goede richting is, maar spoort techbedrijven aan om ook verdere maatregelen te nemen. "We blijven deze maatregelen in de gaten houden en zullen ingrijpen als we niet snel resultaat zien", schrijft Eurocommissaris Mariya Gabriel in een reactie.

De gedragscode werd opgesteld en ondertekend door onder meer Google, Facebook en Twitter. Ook zijn er verschillende advertentiebedrijven bij betrokken. De gedragscode wordt woensdag gepresenteerd aan de Europese Commissie.

De EC riep techbedrijven in april al op om een plan op te stellen om de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen te gaan. Zo niet, dan kunnen er sancties volgen, waarschuwde de Commissie.

Maatregelen tegen nepaccounts en openheid over betalingen

In de gedragscode beloven de bedrijven meer openheid te geven over waar informatie vandaan komt en wie er voor artikelen of advertenties betaalt. Ook krijgt authentieke informatie meer prioriteit.

De bedrijven beloven ook nepaccounts sneller te kunnen verwijderen en gebruikers meer mogelijkheden te geven om misbruik te melden.

De nieuwe maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd door externe partijen, is in de gedragscode te lezen.

Grote techbedrijven als Facebook en Google liggen al maanden onder vuur door onder andere Europese overheden. Ze zouden voor en tijdens de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit te laks zijn geweest met maatregelen tegen nepnieuws.