'Malware maakt vaker gebruik van dezelfde lekken als WannaCry'

Dat stelt beveiligingsbedrijf McAfee in een dinsdag verschenen rapport. In het McAfee Labs Threat Report beschrijft het bedrijf ieder kwartaal de trends op het gebied van cybersecurity.

Volgens McAfee maken steeds meer vormen van malware gebruik van bekende lekken in besturingssystemen en servers. Dat is ook de manier waarop de grote ransomwareaanvallen WannaCry en NotPetya in 2017 veel schade veroorzaakten. Die virussen maakten gebruik van een lek waar weliswaar een oplossing voor beschikbaar was, maar veel systeembeheerders hadden die nog niet geïnstalleerd.

Door het misbruiken van lekken wordt voornamelijk nog ransomware verstuurd. De explosieve groei van twee jaar geleden is inmiddels afgeremd. Er verschijnen wel minder verschillende varianten.

De echte groei in cybercrime zit in cryptojacking, aldus McAfee. Daarbij worden computers geïnfecteerd en misbruikt om cryptovaluta's te delven. Normaal kost dat veel processorkracht, maar criminelen verdelen die kracht over tienduizenden computers, zodat ook simpele desktops en laptops naar munten kunnen mijnen.

Het aantal gevallen van cryptojacking is het afgelopen kwartaal met 86 procent gegroeid. Het gaat dan niet alleen om misbruik van computers, maar ook om misbruik van slimme huishoudelijke apparaten zoals thermostaten of camera's.