Minister onderzoekt of smartphones overheid hergebruikt kunnen worden

Dat schrijft Ollongren in een brief aan de Kamer. Ze reageert daarmee op vragen van de PvdA over het recyclen van apparaten van politici.

De minister wil onderzoeken of er een veilige manier is om oude smartphones en tablets door te verkopen of te ontmantelen voor onderdelen.

Apparaten als laptops, computers en servers worden verwerkt door het Domein Roerende Zaken (DRZ) van de overheid. Sommige daarvan worden leeg gemaakt en doorverkocht via een derde partij die de apparatuur in sommige gevallen ook beschikbaar stelt aan kinderen uit arme gezinnen. Andere apparaten worden uit elkaar gehaald voor materialen.

Volgens minister Ollongren zijn er sinds 1 december 2017 zo'n zeventienduizend computers op die manier verwerkt, waarvan er zesduizend zijn doorverkocht. Het gaat dan om laptops, desktop-pc's en servers.

Met mobiele telefoons en tablets wordt dat niet gedaan, omdat de AIVD geen geschikte software kent waarmee de apparaten voldoende kunnen worden opgeschoond. Daarom kan het gebeuren dat er gevoelige informatie op de apparaten achterblijft.

'Laag of verwaarloosbaar' risico

De minister gaat nu onderzoeken of er alsnog een deel van de apparaten kan worden doorgegeven. Het gaat dan om apparaten waarvan er een "laag of verwaarloosbaar risico" bestaat dat er belangrijke informatie op achtergebleven is.

Voorlopig worden mobiele telefoons van politici niet vernietigd, maar bewaard door de DRZ. Dat gebeurt tot er een goede oplossing komt.