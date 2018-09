Systeem van muziekdienst Deezer herkent emotie in muziek

Onderzoekers van Deezer stellen dat de kunstmatige intelligentie (AI) ten opzichte van andere systemen beter in staat is om te herkennen hoe rustig of energiek een nummer is.

In een uitgebracht rapport (pdf) leggen de onderzoekers uit hoe de AI werkt. Het systeem is getraind met audiosignalen en modellen om de context van muziekteksten te herkennen. Door niet alleen tekst te gebruiken maar ook audio te verwerken, zou het systeem nauwkeuriger zijn geworden.

Ook is de zogeheten Million Song Dataset ingezet, een dataset met beschrijvende informatie van nummers. Met name de dataset van muziekdienst Last.fm is gebruikt. Daarbij worden liedjes al geïdentificeerd met een half miljoen tags. Zo hebben nummers omschrijvingen zoals 'kalm' of 'droevig'.

De dataset werd aan Deezers muziekbibliotheek gekoppeld. Dat leverde een database van 18.644 nummers op, waarmee de AI is getraind.

Het systeem is nog niet klaar om in de muziekdienst zelf geïmplementeerd te worden. Volgens de onderzoekers laat het wel beter zien welke verbanden muziek, teksten en emoties kunnen hebben.

Mogelijk kan zo'n AI uiteindelijk worden ingezet om afspeellijsten vorm te geven. Muziekdiensten bieden bijvoorbeeld al lijsten aan op basis van een emotie. Door de AI zouden deze lijsten verbeteren.