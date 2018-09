Cultfilm The Room gratis op YouTube te bekijken

The Room is te zien op het videokanaal van de enigmatische maker Tommy Wiseau. Gebruikers moeten wel achttien jaar of ouder zijn voor zij de film kunnen kijken.

Het is de eerste keer dat de film legaal online te bekijken is. Ondanks de cultstatus van de film, was die nooit te vinden op streamingplatformen zoals Netflix.

The Room is een beruchte film uit 2003 die vaak beschreven wordt als 'zo slecht dat hij goed is'. De film heeft de afgelopen jaren een grote schare fans gekregen die het houterige acteerwerk en de bizarre plot hilarisch vinden.

In het buitenland kunnen fans van de film vaak naar speciale bioscoopvoorstellingen van de film, waarbij bezoekers verkleed komen en scènes uit de film naspelen.