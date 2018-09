Review: Oppo Find X met uitschuifcamera is geen toptelefoon

Smartphonemakers zoeken naar manieren om enerzijds het scherm zo groot mogelijk te maken, maar tegelijkertijd zijn concessies nodig omdat er een camera aan de voorkant moet. Dat betekent dat er een rand boven het scherm moet waar de lens in kan of dat een inkeping het display doorbreekt.

De Chinese fabrikant Oppo heeft een andere oplossing bedacht. In de Oppo Find X komt de camera uit de bovenkant van het toestel geschoven. Zo zit hij het ontwerp en het scherm niet in de weg.

Het levert in elk geval een heel strak ontworpen telefoon op. De Find X heeft een 6,4 inch-amoleddisplay dat meebuigt in de schermranden. Alleen aan de onderkant zit een heel dunne, zwarte rand. Verder wordt de voorkant volledig door het scherm gevuld.

Ook de achterkant van het toestel is kaler en strakker dan we van een telefoon gewend zijn. Die bevat slechts de naam van het toestel. Er is geen vingerafdrukscanner op het apparaat te bekennen.

Ontgrendelen met gezichtsherkenning

De telefoon ontgrendelen gaat via de uitschuifcamera, wat duidelijk de meest in het oog springende functie van de Find X is. Elke keer als je de telefoon wilt gebruiken, veeg je over het scherm omhoog. Zo schuif je als het ware de camera uit het toestel.

Vervolgens wordt de gezichtsscanner ingeschakeld. Die werkt ongeveer zoals Face ID op de nieuwe iPhones. Het camerasysteem is voorzien van sensoren en een projector waarmee een scan van je gezicht gemaakt wordt. Zo is het systeem lastig te foppen.

Het werkt in gebruik net zo snel als Face ID en dat is indrukwekkend, want de camera moet steeds op en neer. Ook qua nauwkeurigheid is er niets te klagen. Zelfs in het donker herkent de telefoon je gezicht zonder problemen.

Er zijn wel nadelen aan het ontgrendelen op deze manier. Zo moet je steeds eerst een veegbeweging over het scherm maken voordat de scan kan beginnen. Een handeling die je extra moet maken ten opzichte van een telefoon met een inkeping, die meteen actie onderneemt als je het toestel oppakt.

Vreemd is ook dat Oppo ervoor kiest om het scherm standaard pas te doen oplichten als je de powerknop indrukt. Via de instellingen kun je aangeven dat het scherm ook aangaat als je er twee keer op tikt. Dat werkt een stuk logischer, zeker als de telefoon op tafel ligt.

Uitschuifcamera zit niet in de weg

De uitschuifcamera werkt snel genoeg om geen fotomoment te missen. Wel rijst de vraag hoe stevig de techniek is en hoe snel het kapot gaat.

Het systeem werkt met een motortje dat in actie komt als je een foto wilt nemen of als je van de gezichtsscanner gebruikt wilt maken. Volgens Oppo kan de camera minstens 300.000 keer op en neer schuiven voordat hij aan prestaties inboet.

Tijdens onze testperiode hebben we er geen problemen mee ondervonden. Wel zagen we dat er heel snel stof in het schuifgedeelte komt. Het is maar de vraag welke impact stof (of bijvoorbeeld zandkorrels) op termijn op het toestel heeft. Het motortje maakt verder wel geluid, maar niet genoeg om last van te hebben.

Ook komt de camera soms naar boven terwijl dat niet direct de bedoeling is. We snappen het als hij tevoorschijn komt als je een foto wil maken, maar de camera duikt ook omhoog als je in een chatapp een foto uit de galerij wilt selecteren.

Camera zelf is niet bijster bijzonder

Op de achterkant zijn twee camera's aanwezig: een 16 megapixel-camera en een variant van 20 megapixels. Op de voorkant is een 25 megapixel-camera aanwezig om selfies te maken. De telefoon biedt verschillende schoonheidsopties. Daarmee worden bijvoorbeeld rimpels uit het gezicht geveegd.

Met de frontcamera is ook een 3D-model van een gezicht te maken. Bij onze test werkte die functie niet goed. Het is de bedoeling dat je je gezicht voor de camera ronddraait, maar dat werkte vaker niet dan wel.

De camera's op de achterkant overtuigen, maar zijn niet zo goed als op andere toptoestellen, zoals de Galaxy Note 9 of de iPhone XS. De camera’s gebruiken kunstmatige intelligentie om de plaatjes iets mooier te maken, maar overdrijft daarbij niet. Kleuren blijven altijd natuurlijk.

In het donker is de kwaliteit redelijk, al merkten we dat het toestel bij beweging snel last krijgt van vervaging.

Kleine haperingen in de software

De Find X gebruikt ColorOS, Oppo’s versie van Android. Er staat behoorlijk wat overbodige software op, zoals vaker op Android het geval is. Er is geen appdrawer, wat betekent dat alle geïnstalleerde apps op de startpagina’s van het toestel staan. 256GB aan opslagruimte is genoeg om apps, video's en foto's op het toestel zelf op te slaan.

Hoewel het toestel voorzien is van een Snapdragon 845-processor met 8GB aan werkgeheugen, willen de animaties op de Find X nog wel eens haperen. Het is niet opvallend genoeg om er echt over te vallen, maar van deze specificaties verwachten we meer. Ook vonden we het typen niet altijd lekker werken, alsof de aanslagen niet altijd goed werden geregistreerd.

Wel valt de 3.750 mAh-accu van de Find X enorm te prijzen. Zelfs na fors gebruik, zoals video's kijken, browsen en gebruikmaken van sociale media, hadden we aan het einde van de dag nog genoeg accu over. Bij normaal gebruik houdt het toestel het moeiteloos anderhalve dag vol.

Specificaties Schermgrootte 6,4 inch Resolutie 1.080 x 2.340 pixels Chip Snapdragon 845 Werkgeheugen 8 GB Opslagruimte 256 GB Accu 3.750 mAh Camera achter 16 megapixel, f/2 Tweede camera achter 20 megapixel, f/2 Camera voor 25 megapixel, f/2 Software Android 8.1 met ColorOS Afmetingen 156,7 x 74,2 x 9,4 mm Gewicht 186 gram Prijs 999

Conclusie

De Oppo Find X heeft een behoorlijk hoge prijs van 999 euro. Daarmee concurreert de telefoon met toptoestellen van Samsung en Apple. Hardwarematig lijkt de Find X een overtuigende telefoon. Het voelt solide in gebruik, het toestel ziet er strak uit en het scherm is mooi. Ook de flink lange accuduur overtuigt.

Softwarematig schiet Oppo tekort en ook de camera's kunnen niet mee met de concurrenten. Daarnaast zal niet iedereen het waarderen dat de vingerafdrukscanner en de koptelefoonaansluiting ontbreekt.

De uitschuifcamera is waar het toestel zich mee onderscheidt. Het systeem werkt snel en probleemloos. Het toont aan dat fabrikanten best andere manieren kunnen gebruiken om een camera in een telefoon te stoppen, zonder daarvoor te hoeven inboeten op schermruimte en zonder dikkere randen te moeten gebruiken.

Uiteindelijk leunt Oppo iets te veel op de uitschuiffunctie van de camera en heeft het bedrijf te hoog ingezet op de prijs.