Samsung hoeft geen 115 miljoen dollar voor patentschending te betalen

Dat heeft de rechter in New York bepaald na een hoger beroep, schrijft persbureau Reuters vrijdag.

​Een eerdere uitspraak in een zaak tussen Samsung en het patentbedrijf MPEG LA wordt daarmee volledig teruggedraaid. In januari bepaalde een rechter dat de Zuid-Koreaanse techgigant meerdere patenten van MPEG LA had geschonden en 115 miljoen dollar moest betalen.

De twee bedrijven hadden een overeenkomst gesloten, waardoor Samsung de gepatenteerde technologie mocht gebruiken. Deze overeenkomst werd echter door Samsung beëindigd.

MPEG LA zegt dat Samsung daarmee afspraken niet is nagekomen en de gepatenteerde technologie in televisies bleef aanbieden. Bij het hoger beroep heeft de rechter bepaald dat dit niet het geval was. Samsung zou zich bij het afbreken van de overeenkomst aan de regels hebben gehouden.

De patenten beschrijven zogeheten codecs, die worden gebruikt om bepaalde videobestanden te comprimeren.