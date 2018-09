Twitter en Facebook moeten nog dit jaar aan consumentenwet voldoen

In februari waarschuwde de Europese Unie de bedrijven dat zij nog steeds niet voldoen aan de Europese regels om consumenten te beschermen. Volgens Brussel is dat nu, zeven maanden later, nog steeds niet het geval.

Om aan Europese consumentenwetgeving te voldoen moeten online platformen, zoals Facebook en Twitter, er onder meer voor zorgen dat hun gebruikersvoorwaarden helder zijn opgeschreven. Ook moeten zij binnen enkele dagen reageren op ingediende klachten van de Europese marktautoriteiten.

"Als we geen vooruitgang zien, volgen er sancties", zei Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie en Consumentenrechten) donderdag op een persconferentie. "Het is helder. We kunnen niet eeuwig blijven onderhandelen, we moeten resultaten zien."

In een verklaring laat Facebook weten dat het bedrijf zijn gebruikersvoorwaarden in mei heeft aangepast, waarbij het grootste gedeelte van de Europese eisen is meegenomen. Twitter heeft nog niet gereageerd.

Ook Airbnb was door de Europese Unie op de vingers getikt. Onder druk van Europa beloofde het online platform donderdag transparanter te zijn over de kosten voor verhuur van een woning.