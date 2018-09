Review: FIFA 19 overtuigt met tactisch spel en offline voetbalmodi

Elk jaar is de nieuwe FIFA net weer een tikje anders dan de vorige editie. Het dribbelen is iets anders, spelers reageren sneller. De essentie van de voetbalgame staat al een aantal jaar, maar het gaat om de kleine nuances. Dit jaar is het spel weer een klein beetje aangepast, maar op een positieve manier.

Dat heeft vooral met twee dingen te maken: het vernieuwde veldspel en de Kick Off-modus. Op het moment dat de controller voor het eerst wordt opgepakt, is het direct merkbaar: het spel is een stuk trager dan zijn voorganger. Dit leidt ertoe dat de grootste ergernis van de vorige edities van FIFA een beetje is opgelost. Wanneer een team snelle buitenspelers had, was de winnaar eigenlijk al duidelijk.

Snelle spelers zijn nog steeds cruciaal, maar het verschil is minder zwart-wit. Douglas Costa van Juventus is met een snelheid van 95 een van de snellere spelers van de game. Maar ook met een statische verdediger is hij makkelijker af te stoppen. Het zorgt voor een grotere variatie in strategieën, wat FIFA 19 gewoonweg een leukere voetbalgame maakt.

Meer invloed op tactiek en spelverloop

De makers hebben goed gekeken naar wat concurrent Pro Evolution Soccer de afgelopen jaren deed en geven nu ook veel meer opties om de tactiek voor of tijdens de wedstrijd te bepalen.

Voor de wedstrijd kunnen bepaalde tactieken worden vastgezet op de pijltjestoetsen. Zo kunnen met een druk op de knop beide backs naar voren rennen, het spel heel breed houden of juist ervoor zorgen dat iedereen op de bal af rent.

Ook is de formatie aan te passen met de pijltjestoetsen. Hierdoor heb je meer invloed op wat voor veldspel je wil spelen wanneer je bijvoorbeeld achterstaat in de 75e minuut. In vorige games was een potje snel verloren als je de tactiek veranderde om iets nieuws te proberen. Dat is in FIFA 19 veel minder het geval.

Als de timing goed is, zit de bal er altijd in

Verder is het schieten aangepast. In plaats van één druk op de knop is er nu de mogelijkheid om dat twee keer doen. Time je die tweede keer precies goed, dan gaat de bal een stuk sneller en met een betere boog op het doel af. Is je timing verkeerd? Dan gaat het schot waarschijnlijk mis.

Het is niet eenvoudig, maar als de timing goed is, zit de bal er ook eigenlijk altijd in. Het is te hopen dat mensen online over een paar maanden deze timing niet exact doorhebben, want dan kan het een doelpuntenfestijn worden.

FIFA verbetert de gameplay vooral door wat trager te zijn, maar vergeet ook een aantal dingen op te lossen uit FIFA 18. Keepers blunderen nog steeds met enige regelmaat en het wisselen naar een verdediger gaat soms mis, wat weer leidt tot tegengoals. Ook doet de game nog steeds te vaak wat hij zelf wil. De verkeerde voetballers blijven naar de bal rennen, terwijl je iets heel anders probeerde te doen.

Je kunt voetballen onder andere regels

Verreweg de leukste toevoeging in deze FIFA is de vernieuwde Kick Off-modus. Er is nog steeds de mogelijkheid om een simpele wedstrijd te spelen, maar de House Rules zorgen voor de grootste vernieuwing. Hier is de mogelijkheid om te voetballen onder andere regels dan je gewend bent.

Spelen zonder scheids en zonder buitenspel? Prima. Alleen met het hoofd of een volley gemaakte goals laten tellen? Het kan. De game biedt vijf verschillende opties voor het aanpassen van de voetbalregels.

De leukste is Survival. Hierbij wordt een willekeurige speler van je eigen team, met uitzondering van de keeper, weggestuurd van het veld wanneer je scoort. De game wordt hierdoor juist wat tactischer, want wil je met een penalty in de vierde minuut wel scoren en direct met tien man komen te staan?

Je kunt een andere beginscore instellen

Ook kun je in elke wedstrijd de beginscore veranderen. Ben jij een stuk beter dan een vriend, dan kun je met 2-0 achterstand beginnen. Deze varianten op de sport zijn alleen offline te spelen tegen vrienden, maar daar komen ze ook het best tot hun recht.

In Kick Off is er nu ook de mogelijkheid om een wedstrijd te spelen in de Champions League. EA heeft de licentie van dit toernooi, die van de Europa League en van de Super Cup overgenomen van Konami.

Het zorgt voor een nieuw likje verf en wat authenticiteit. Wel is het jammer dat Europa League niet zomaar speelbaar is. Zelfs wanneer je derde wordt in de Champions League is het spel voorbij. De Europa League is enkel speelbaar in Career Mode.

We speelden de game voordat hij officieel is uitgebracht, waardoor er online amper tot geen mensen waren om tegen te spelen. We hebben daarom alleen de offline multiplayermodus en de éénspeleropties kunnen proberen.

Conclusie

Waar elke game de laatste jaren de focus legt op online, brengt FIFA 19 voor de verandering de vernieuwing naar de woonkamer. De nieuwe Kick Off-modus is de leukste toevoeging in jaren. De toevoegingen van deze opvallende spelmodus zorgen ervoor dat FIFA weer fris en leuk aanvoelt op de plek waar je FIFA eigenlijk hoort te spelen: op de bank tegen vrienden. Het tragere veldspel leidt ertoe dat dit ook een veel tactischere FIFA is om te spelen.