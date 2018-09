Google stopt in 2019 met app YouTube Gaming

Veel functies die in eerste instantie voor YouTube Gaming werden ontwikkeld, zijn inmiddels ook terug te vinden in de gewone YouTube-app, legt het bedrijf uit in een blogbericht op zijn website.

YouTube startte zijn gamingplatform in 2015. Met de dienst concurreert het bedrijf met onder meer Twitch, dat in handen is van de Amerikaanse retailgigant Amazon.

Volgens YouTube bezoeken dagelijks 200 miljoen mensen het sociale medium om naar gamevideo's te kijken. Het afgelopen jaar bekeken bezoekers gezamenlijk 50 miljard uur aan video's over games.