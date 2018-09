Facebook breidt controle op echtheid van beelden uit

Met het initiatief probeert Facebook nepnieuws op het netwerk te bestrijden. Bewerkte beelden zouden een groeiend probleem zijn op Facebook.

In maart begon Facebook in Frankrijk al met het nakijken van beelden. De controle wordt uitgebreid naar 27 partners in zeventien landen, schrijft Facebook op zijn website. In Nederland controleert NU.nl berichten op echtheid.

De partijen krijgen toegang tot technologie waarmee foto's en video's gemonitord kunnen worden. Het is niet duidelijk welke criteria er worden gebruikt om de beelden te evalueren. Ook is onbekend in hoeverre foto's bewerkt mogen zijn voordat ze als nep worden beschouwd.

Facebook zegt gebruik te maken van een algoritme dat mogelijk nepnieuws herkent. Die foto's worden naar partijen gestuurd om te controleren.

De controleurs sturen resultaten naar Facebook, waar de informatie gebruikt wordt om de kunstmatige intelligentie die nepnieuws herkent te verbeteren.

Volgens Facebook is het verspreiden van nepnieuws in plaatjes en video's onder meer overtuigend omdat het beeldend is. "Ook kunnen kwaadwillenden beelden gemakkelijk manipuleren."