Twee derde van alle e-mails is onveilig

Dat blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf FireEye. Het bedrijf analyseerde meer dan een miljard e-mailberichten. Slechts 32 procent daarvan was 'schoon' en had geen kwade bedoelingen.

Van alle aanvallen via e-mail bevat slechts 10 procent malware, zoals spyware, trojans of ransomware. Dat is 1 procent van alle onderzochte emails. In 90 procent van de gevallen gaat het echter om pogingen tot phishing, of om e-mails die persoonlijke informatie proberen te achterhalen.

Het aantal phishing-pogingen is met 65 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Volgens de onderzoekers komt dat omdat e-mails steeds makkelijker worden tegengehouden en cybercriminelen daarom andere methodes inzetten om geld te verdienen.

In meer dan de helft van de gevallen (58 procent) werden de e-mails tegengehouden door mailproviders of antivirussoftware. Het gaat dan om e-mails die linken naar een malafide domein of e-mails die op bekende blokkadelijsten staan.