'Nederland heeft beste 4G-dekking van Europa'

In het State of Mobile Networks-rapport kijkt het onderzoeksbureau naar de beschikbaarheid van 4G-netwerken in Europese landen.

De vier aanbieders (KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2) hebben stuk voor stuk een dekking van minimaal 90 procent, waarbij Tele2 met 93,24 procent de beste dekking heeft. Voor KPN ligt dat lager, op 'slechts' 90,31 procent.

Daarmee is Nederland het land met de beste 4G-dekking in Europa, stelt OpenSignal. "Het is de eerste keer dat we een dergelijke dekkingsgraad hebben gemeten in onze Europese onderzoeken", zegt een woordvoerder.

Ook de Nederlandse 4G-snelheden zijn relatief hoog. Die liggen gemiddeld rond de 40 Mbps.

T-Mobile blijkt gemiddeld de beste provider te zijn, volgens het rapport. In de meeste gemeten categorieën zoals up- en downloadsnelheid en vertragingen verslaat die provider de anderen. T-Mobile heeft ook de hoogste 4G-snelheid, met een gemiddelde van 50 Mbps.

Groei van 4G-snelheden stagneert

Wel constateert OpenSignal dat de groei in 4G-snelheden de afgelopen maanden is afgeremd. Volgens de analisten is het op technologisch gebied moeilijker om de snelheden nog significant te verbeteren.

Wereldwijd heeft Nederland trouwens niet de beste 4G-dekking: in Zuid-Korea ligt die op wel 97 procent.