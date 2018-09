Aantal zelfrijdende auto's General Motors in Californië groeit met de helft

De vloot van GM Cruise bestaat inmiddels uit 175 zelfrijdende auto's, blijkt uit cijfers die de verkeersautoriteit in Californië met MacReports deelt. In juli bestond de vloot van GM Cruise nog uit 117 auto's.

Daarmee heeft General Motors voor de meeste auto's toestemming om technologie voor autonoom rijden te testen. Het bedrijf wordt gevolgd door Google-zusterbedrijf Waymo met 88 auto's en Apple met 70 stuks.

Californië is door zijn relatief soepele regelgeving en zonnige klimaat een geliefde staat om zelfrijdende auto's op de openbare weg te testen. Ook is het hoofdkantoor van veel techbedrijven in de staat gevestigd.

In mei werd bekend dat de Japanse techgigant SoftBank 2,25 miljard dollar (1,94 miljard euro) in GM Cruise investeert. Ook moederbedrijf General Motors stak 1,1 miljard dollar in zijn tak.