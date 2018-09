iPhone-aankondiging live via Twitter te bekijken

Dat bevestigt Apple aan TechCrunch.

Apple kondigt woensdagavond zijn nieuwste iPhones aan. Belangstellenden kunnen meekijken via Twitter door het account van Apple te volgen en een tweet te liken waarin de aankondiging staat.

Die tweet is overigens lastig te vinden. Apples Twitter-feed lijkt leeg omdat het bedrijf er alleen betaalde tweets op plaatst die alleen te zien zijn als je bijvoorbeeld een tweet liket.

Het gaat om onderstaande tweet. Gebruikers die op het hartje klikken, krijgen dan wel updates van het bedrijf in hun tijdlijn te zien.

Livestreams van Apple lastig te volgen

Apple maakte het tot voor kort altijd lastig om livestreams te bekijken. Dat kon alleen met Safari op een Mac via iPhones en iPads, of via Apple TV. Later werd dat ook mogelijk met Edge, de standaardbrowser in Windows 10.

Dit jaar maakte Apple het echter ook mogelijk om de livestream van ontwikkelaarsconferentie WWDC live mee te kijken in Chrome en Firefox.