Sonos krijgt integratie voor automatiserings-app IFTTT

Met IFTTT kunnen gebruikers bepaalde acties koppelen aan andere slimme diensten of Internet of Things-apparaten (zoals Nest-rookmelders of Philips Hue-lampen).

Ook kunnen smartphonefuncties zoals locatiegegevens worden ingezet. Zo kan een Sonos-speaker bij thuiskomst automatisch beginnen met afspelen, of er kan een afspeellijst starten op het moment dat je je lampen op een bepaalde stand zet.

Gebruikers kunnen via de app hun Sonos inschakelen, nummers pauzeren of naar het volgende of vorige nummer gaan. Ook is het mogelijk via IFTTT het volume te bedienen.



Voorlopig zit de functionaliteit nog in de bètafase. Daarom is er nog maar een beperkt aantal koppelingen met andere apps beschikbaar.

Er is een aantal kant-en-klare koppelingen voor Sonos-apparaten die gebruikers direct kunnen inzetten. Daar is een speciale pagina voor gemaakt. Ook kunnen gebruikers die koppelingen zelf bouwen met IFTTT.

Het is nog niet bekend wanneer de functie uit de bètafase komt.