Georgië levert Russische hacker uit aan de Verenigde Staten

De verdachte, Andrei Tyurin, is vrijdag aangekomen in New York, waar hij direct voor een rechter verschijnt, maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag bekend.

Justitie in de Verenigde Staten vermoeden dat Tyurin met zijn hacks op financiële instellingen, nieuwsmedia en andere bedrijven verantwoordelijk is voor de grootste diefstal van data afkomstig van financiële instellingen in de Verenigde Staten ooit.

De man zou de aanvallen tussen 2012 en halverwege 2015 met drie andere verdachten hebben uitgevoerd, waarbij onder meer de gegevens van tachtig miljoen klanten van de Amerikaanse bank JPMorgen Chase zijn buitgemaakt.

Tyurin wordt aangeklaagd voor onder meer computervredebreuk, waar een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar op staat, en transactiefraude, waarvoor hij maximaal dertig jaar cel kan krijgen.