Inlichtingendienst VS waarschuwt LinkedIn voor Chinese spionnen

Chinese geheime diensten zouden LinkedIn gebruiken om Amerikanen met toegang tot gevoelige informatie te werven, zegt William Evanina, het hoofd van het ONCIX, tegen persbureau Reuters. De dienst heeft het sociale medium opgedragen actie te ondernemen.

Evanina zegt dat China met nepprofielen duizenden LinkedIn-gebruikers benadert. Hij weigerde prijs te geven hoeveel nepaccounts door de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn ontmaskerd, hoeveel Amerikanen precies zijn benaderd en of de Chinezen daarin succesvol waren.

Het is voor het eerst dat een topambtenaar van de Verenigde Staten publiekelijk over Chinese activiteit via LinkedIn spreekt. Eerder waarschuwden Duitsland en Groot-Britannië al voor vergelijkbare tactieken.

Het is onduidelijk wanneer het contact met LinkedIn precies heeft plaatsgevonden. Ook is niet bekend of het sociale medium, dat eigendom van Microsoft is, actie heeft ondernomen en zo ja: of dit naar de tevredenheid van het ONCIX was.

Eerder in augustus maakte LinkedIn wel bekend dat het bedrijf tot veertig nepaccounts verwijderd heeft. Het is niet bekend of het om Chinese accounts gaat.