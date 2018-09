China gaat alle taxi-apps onderzoeken na moord op twintigjarige passagier

De inspecties starten op 5 september, maakt het Chinese ministerie van Transport vrijdag bekend. De Chinese autoriteiten kondigden na de dood van de passagier al maatregelen aan.

Een twintigjarige passagier werd vorige week verkracht en vermoord nadat ze instapte bij een chauffeur van de Chinese taxidienst DiDi Chuxing. Het incident vond plaats in de stad Wenzhou, hemelsbreed ongeveer 370 kilometer ten zuiden van Shanghai.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een passagier van DiDi overlijdt nadat ze besloot gebruik te maken van de taxidienst. In mei werd al een 21-jarige vrouw gedood. Beide gevallen vonden plaats met het gebruik van de Hitch, de carpooldienst van DiDi Chuxing.

In een verklaring zegt het taxibedrijf inspecties te verwelkomen. "We accepteren het toezicht en zullen ons best doen om onze diensten te verbeteren om de veiligheid van het volk te garanderen", laat het bedrijf vrijdag weten op het Chinese sociale medium Weibo.