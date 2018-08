Minder dan helft Nederlanders wil een slim huis

Slechts 49 procent van de ondervraagden zegt geïnteresseerd of zelfs zeer geïnteresseerd te zijn in een 'smart home. Nog eens 30 procent staat daar neutraal tegenover. 21 procent zegt helemaal niet geïnteresseerd te zijn in slimme producten.

Er komen steeds meer 'slimme' apparaten op de markt, maar de interesse daarvoor neemt af ten opzichte van eerdere jaren. Nederland volgt daarin volgens GfK andere landen. Ook in Engeland daalt de interesse voor zulke apparatuur.

Nederlanders vinden slimme producten, zoals thermostaten, rookmelders of andere huishoudelijke apparaten met een internetverbinding over het algemeen te duur. 41 procent van de ondervraagden vindt de prijs bijvoorbeeld te hoog, al is dat percentage lager dan vorig jaar. Toen kwam uit hetzelfde onderzoek naar voren dat meer dan de helft van de ondervraagden een probleem had met de prijzen van slimme apparaten.

Consumenten maken zich ook zorgen over hun privacy en hacks. Ruim een derde noemt dat als reden om geen slimme apparaten aan te schaffen.

Twintig procent van de ondervraagden twijfelt of slimme producten überhaupt wel iets toevoegen aan een huishouden.