Wear OS krijgt grote update met Assistent-integratie

Volgens Google is het nieuwe ontwerp zo gebouwd dat gebruikers sneller informatie kunnen inzien, onder andere door Google Assistent een prominentere plek te geven op horloges.

Gebruikers kunnen nu ook naar rechts swipen op hun smartwatch om een feed met informatie van Google Assistent te zien, zoals het weer, agenda-items en nieuws. Als de knop van de smartwatch lang ingedrukt wordt, kan de Assistent met spraak worden aangestuurd.

Google maakt ook het notificatiescherm overzichtelijker door dit vloeiend te laten doorlopen. Het is nu mogelijk om in één keer door alle notificaties heen te scrollen, in plaats van één voor één alle kaartjes met meldingen weg te werken.

Nieuwe Fit-app houdt 'hart-punten' bij

Een andere belangrijke toevoeging aan het OS is de vernieuwde Google Fit-app. Die is op smartwatches nu meer in lijn met de Android-versie. Die kreeg onlangs al een grote update. Net als in de Android-app kan nu ook de smartwatch-app zowel gewone beweging bijhouden als speciale 'hart-punten'. Die verzamelt de gebruiker naarmate hij actiever is.

Google rolt de update de komende weken uit naar gebruikers van Wear OS.