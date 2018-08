Netflix overweegt afsluiten abonnement via iTunes onmogelijk te maken

Het bedrijf test de beperking momenteel in 33 landen, bevestigt een woordvoerder tegen TechCrunch. Nederland is niet één van de testlanden, maar onder meer België, Duitsland en Frankrijk wel.

Ook in Australië, Zuid-Afrika en andere landen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika kunnen gebruikers mogelijk geen betalingen via iTunes uitvoeren. De test duurt tot 30 september.

Netflix moet Apple een commissie van 30 procent betalen voor het eerste jaar van abonnementen die via iTunes worden afgesloten. Door de test moeten gebruikers nu buiten iTunes een abonnement afsluiten, waardoor Netflix de commissie omzeilt.

In mei maakte Netflix het voor nieuwe klanten ook al onmogelijk om via Google Play een abonnement af te sluiten. Of Netflix het definitief onmogelijk maakt om via iTunes een abonnement af te sluiten, is nog onduidelijk.