Schiermonnikoog heeft weer internettoegang

Het is een ingewikkelde klus om de kabel, die in de zeebodem ligt, te vervangen. Daarom kwam er maandag eerst een tijdelijke oplossing: monteurs leidden de communicatie om via een andere kabel onder de Waddenzee. Die kabel legt een andere route af dan de defecte kabel.

Het Waddeneiland kon sinds zaterdagmiddag niet via de kabel internetten, tv kijken en vast bellen. Mobiele telefonie en mobiel internet werken wel gewoon. Die vormen van communicatie lopen via een kabel die nog gewoon intact is.

De storing begon op zaterdagmiddag en trof het hele eiland. Omdat het internet niet werkte, konden ook pinautomaten niet gebruikt worden.

Reparatie kan nog lang duren

KPN voorspelde eerder vandaag al dat de tijdelijke noodoplossing maandag of dinsdag zou worden aangelegd. Wel gaat het waarschijnlijk langer duren voor de glasvezelkabel onder de zeebodem gerepareerd is.