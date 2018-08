Actiegroep verzoekt Trump om 41 Twitter-gebruikers niet langer te blokkeren

De aan de Columbia University verbonden organisatie heeft daarvoor een brief naar het Amerikaanse ministerie van Justitie gestuurd.

In mei oordeelde een rechter in de Verenigde Staten dat Trump de grondwet overtreedt door gebruikers op Twitter te blokkeren. Accounts die door @realDonaldTrump geblokkeerd zijn, kunnen zijn tweets niet meer zien en er ook niet op reageren. "Meer is er niet nodig om de grondwet te schenden", oordeelde de rechter.

De geblokkeerde Twitter-gebruikers zijn volgens de actiegroep die het verzoek heeft ingediend in vrijwel alle gevallen geblokkeerd omdat zij Trump of zijn beleid hebben bekritiseerd. De president gebruikt zijn persoonlijke Twitter-account onder meer om regeringsbeleid aan te kondigen en te verdedigen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is van mening dat het Twitter-account @realDonaldTrump eigendom is van Trump, en niet van de overheid. Het Witte Huis gebruikt en beheert een apart Twitter-account voor de zittende Amerikaanse president: @POTUS (President of the United States, red.).