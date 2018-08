VS klaagt bende aan die duizenden accounts binnendrong om gadgets te stelen

Het gaat voornamelijk om iPhones, maar ook tablets en smartwatches, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie op zijn website. De waarde van de gestolen gadgets is volgens de autoriteiten ruim 1 miljoen dollar (omgerekend 880.000 euro).

De bende verzamelde de accountinformatie op verschillende manieren, onder meer door valse e-mails te verzenden (phishing) en door de accounts te kopen op het dark web. Dat is een afgesloten deel van het internet waar naast gestolen informatie ook drugs en wapens verhandeld worden. Het dark web is te bereiken via anonimiseringssoftware.

De verdachten gebruikten de accounts bij telecomproviders om nieuwe smartphones te bestellen of het toestel van het slachtoffer, zonder hun medeweten, naar een duurder model te 'upgraden'. Het grootste gedeelte van de aankoop werd in rekening gebracht bij het nietsvermoedende slachtoffer, terwijl de verdachten een klein gedeelte van de aankoopprijs in de winkel betaalden.

Volgens de aanklager heeft de bende met de fraude, die zich verspreidde over dertig staten, zo'n dertienhonderd smartphones weten te bemachtigen. De twaalf verdachten hangt een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar boven het hoofd.