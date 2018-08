T-Mobile heeft nog steeds last van afschaffen roamingkosten

T-Mobile heeft in het tweede kwartaal van 2018 een omzet gedraaid van 318 miljoen euro. Dat is 7,8 procent minder dan de 345 miljoen euro van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de brutowinst zakte. Die daalde met 8 procent en kwam uit op 109 miljoen euro.

Een kwartaal eerder zag de provider de cijfers al verslechteren. Ook toen werden de afgeschafte roamingkosten als waarschijnlijke oorzaak genoemd. In beide gevallen werd er verwezen naar ongunstige "boekhoudkundige effecten".

Telecomproviders mogen sinds een jaar geen extra kosten meer rekenen voor internetten en bellen in andere EU-landen. De internettende klanten in het buitenland leveren providers echter wel extra onkosten op.

Wel meer klanten

Het aantal klanten met een mobiel abonnement steeg naar ruim 3,9 miljoen, een stijging van 3,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017.

De inkomsten uit T-Mobile Thuis groeiden wel. Dat is een abonnement voor vast internet, vaste telefonie en televisie. In het tweede kwartaal van 2017 haalde het bedrijf uit deze afdeling een omzet van 22 miljoen euro. Afgelopen kwartaal was dat 24 miljoen euro. Dat komt neer op een stijging van 9,1 procent.

Het aantal klanten voor vaste abonnementen steeg in vergelijking met een jaar eerder met 14,1 procent. In het tweede kwartaal van 2017 had T-Mobile 184.000 klanten voor deze afdeling. Afgelopen kwartaal waren dat er 210.000.