'Google gebruikt zoekmachine op webportaal om Chinese markt te onderzoeken'

Het gaat om de website 265.com, die geregistreerd staat op een adres in Peking maar wordt beheerd op de servers van Google, meldt The Intercept op basis van vertrouwelijke documenten.

De Amerikaanse nieuwssite bracht begin augustus naar buiten dat Google plannen heeft om een gecensureerde versie van zijn zoekmachine uit te brengen in China. Google heeft vooralsnog niet op het nieuws gereageerd. Een aantal Amerikaanse politici heeft om uitleg gevraagd.

Op 265.com is ook een zoekbalk te vinden, die na het invoeren van een zoekterm resultaten van de Chinese zoekmachine Baidu laat zien. Volgens The Intercept verzamelt Google de ingevoerde zoektermen om een beter beeld te krijgen van de markt in het land. Ook verzamelt het bedrijf informatie over pagina's die door China gecensureerd worden.

Google zwijgt over vermeende plannen

De website 265.com werd in 2003 opgericht door een Chinese internetondernemer. Google kocht de website in 2008. Het is onduidelijk hoe lang het internetbedrijf de pagina zou gebruiken om de zoektermen van Chinese burgers te analyseren.

Google zou in zijn eigen zoekmachine onder meer resultaten over mensenrechten, democratie en religie mijden. Mensenrechtenorganisaties hebben de vermeende plannen van Google om de Chinese markt te betreden verworpen. Google heeft vooralsnog geen inhoudelijke verklaring over de berichtgeving naar buiten gebracht.