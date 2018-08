Bedrijfsgevoelige broncode van Snapchat gelekt en openbaar gemaakt

Het gaat om een deel van de code voor de iOS-app van het sociale medium, bevestigt Snapchat dinsdag aan de techwebsite Motherboard. De broncode is de voor programmeurs leesbare versie van code.

Op de pagina op GitHub waar de broncode gepubliceerd stond, is nu een ingevuld formulier te zien waar een medewerker van Snapchat schrijft dat het om gelekte broncode gaat. Het ontwikkelaarsplatform heeft de code inmiddels verwijderd op basis van de Amerikaanse auteursrechtenwet.

De broncode is de kern van een stuk software. Met de code kan een ontwikkelaar zien hoe een programma in elkaar steekt, waardoor het om zeer bedrijfsgevoelige informatie gaat. Wat er precies in de gelekte broncode van Snapchat te zien was, is onduidelijk.

GitHub is een platform waarop ontwikkelaars delen van hun code kunnen delen en er samen aan kunnen werken. Het platform werd in juni overgenomen door Microsoft.