'Google wil opslagdienst Drive en andere clouddiensten in China uitbrengen'

Het bedrijf is daarover in gesprek met onder meer het Chinese techbedrijf Tencent, meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Google wil zijn clouddiensten aanbieden via datacenters en servers van Chinese bedrijven zoals Tencent. China eist dat data binnen de landsgrenzen worden opgeslagen en Google heeft momenteel zelf geen datacenters in het land staan.

Volgens Bloomberg​ zijn de onderhandelingen begin 2018 van start gegaan. Hoe vergevorderd de gesprekken met Chinese bedrijven zijn, is niet bekend. Bovendien zijn de Verenigde Staten en China momenteel verwikkeld in een handelsconflict. Het is onduidelijk of Google zijn clouddiensten definitief in China beschikbaar gaat maken.

Eerder in augustus werd bekend dat Google van plan is om een gecensureerde versie van zijn zoekmachine aan te bieden in China. Het bedrijf kreeg daarvoor veel kritiek van onder meer mensenrechtenorganisaties.