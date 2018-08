Amnesty International doelwit van Israëlische spyware

Ook een mensenrechtenactivist in Saoedi-Arabië is doelwit geweest van eenzelfde soort aanval, meldt Amnesty woensdag op zijn website. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto onderschrijven de poging.

Door middel van links in WhatsApp-berichten probeerden de aanvallers malafide software op de telefoon van het doelwit te installeren. De aanvalspoging wordt gelinkt aan de software Pegasus van het omstreden Israëlische spionagebedrijf NSO Group, dat in handen is van het Amerikaanse bedrijf Francisco Partners. De spyware Pegasus stelt aanvallers in staat om smartphones van slachtoffers af te luisteren.

"Surveillance door middel van producten zoals die van de NSO Group is buitengewoon ingrijpend, en daarmee vooral problematisch onder internationale mensenrechten en standaarden", schrijft Amnesty International.

In een verklaring aan de mensenrechtenorganisatie laat NSO Group weten dat zijn producten alleen gebruikt mogen worden om misdaad en terrorisme tegen te gaan. "Elk gebruik van onze technologie voor een ander doelwit is in strijd met ons beleid, juridische overeenkomsten en de waarvan waar we als bedrijf voor staan."

Onderzoekers van de Universiteit van Toronto hebben de spyware Pegasus naast Saoedi-Arabië ook toegepast zien worden op doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten, Mexico en Panama.