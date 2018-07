Britse wetgevers: Maak techbedrijven aansprakelijk voor nepnieuws

De techbedrijven zouden volgens de Britten een heffing moeten betalen zodat ze kunnen worden gereguleerd.

"Bedrijven als Facebook maken het gemakkelijk voor ontwikkelaars om gebruikersdata in te zetten voor campagnes, zonder kennis of toestemming van die gebruikers", aldus Damian Collins van de Britse Digital, Culture, Media and Sport-parlementscommissie zaterdag in een persbericht.

"Daarom moeten ze verantwoordelijk en aansprakelijk worden gemaakt voor de manier waarop schadelijke en misleidende inhoud is gedeeld op hun websites."

Het persbericht zou eigenlijk pas op zondag vrijkomen, maar is vervroegd gepubliceerd toen Dominic Cummings het rapport van de commissie op zijn website plaatste. Cummings leidde de officiële "Vote Leave"-campagne voor het Britse EU-referendum, en is zeer kritisch over de conclusies van de commissie. Hij beoordeelt het rapport als nepnieuws.

Cambridge Analytica

Het schandaal rond Facebook en Cambridge Analytica draagt bij aan de nadruk die op de verantwoordelijkheid van bedrijven wordt gelegd. In 2016 werd data van 87 miljoen socialemediaprofielen door het databedrijf gebruikt om de presidentsstrijd in het voordeel van Donald Trump te beïnvloeden.

Eerder in juli kreeg Facebook al een boete vanwege dit schandaal van het Engelse Information Commissioner's Office (ICO), die in het Verenigd Koninkrijk (VK) toezicht houdt op datagebruik. Cambridge Analytica was in het VK gevestigd.