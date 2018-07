'Russische internettrollen ook actief in Nederland en België'

Dat blijkt uit onderzoek van NRC op basis van ruim 200.000 tweets die door zeker 3.841 accounts van de IRA zijn verzonden. De krant vond de tweets in twee archieven, omdat Twitter de accounts heeft verwijderd die gelinkt zijn aan de tweets. Een van de archieven is in te zien op de site van de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Het andere archief kreeg de krant van een anonieme bron. De krant sluit niet uit dat er nog andere onontdekte accounts actief zijn.



Als voorbeeld schrijft het NRC over een tweet die werd verstuurd op 22 maart 2016, de dag van de terreuraanslagen in Brussel. Om kwart over elf schrijft @harrymagician_: "Pfff dit vindt ik verschrikkelijk". Verpreid over de dag wordt exact hetzelfde zinnetje, met drie f'en een dt-fout nog een aantal keer verstuurd door accounts die er ook de hashtags "#IslamIsTheProblem en "IslamKills" aan toevoegen. Vijf van die zes Twitteraccounts die de tweet versturen maken deel uit van het Russische trollennetwerk.



Volgens de krant zijn de berichten die in het Nederlands zijn verstuurd nauwelijks opgepikt. Engelstalige berichten zouden het veel beter hebben gedaan. Zesduizend Nederlandstalige Twitteraccounts met 9,5 miljoen volgers zouden ongeveer 30.000 tweets hebben gedeeld.

Het Internet Research Agency is een instituut dat aan de Russische overheid wordt gelinkt. Met ingehuurde 'trollen' zou Rusland onder meer hebben geprobeerd boodschappen te verspreiden om de verdeling in de VS te benadrukken. Het doel hiervan was het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Vorig jaar waarschuwde Minister van Binnenlandse zaken Kajsa Ollongren (D66) voor Russische beïnvloeding. Zij kreeg toen kritiek, omdat ze niet met concrete voorbeelden kwam.

