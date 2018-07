'Uber in gesprek om concurrent in het Midden-Oosten over te nemen'

Daarmee wil het Amerikaanse taxibedrijf een einde aan een dure concurrentiestrijd maken, meldt Bloomberg op basis van drie anonieme ingewijden.

Om diezelfde reden heeft Uber eerder lokale afdelingen van zijn bedrijf gefuseerd met concurrenten uit China, Rusland en Zuidoost-Azië. In die gevallen hield Uber een minderheidsbelang aan de deal over. Volgens Bloomberg wil het Amerikaanse bedrijf in het Midden-Oosten wel een meerderheid behouden.

Uber zei in maart, nadat het vlak daarvoor een deal met zijn Zuidoost-Aziatische concurrent Grab had gesloten, geen activiteiten meer aan concurrenten te willen verkopen. Uber heeft aan die overeenkomst een aandeel van iets meer dan een kwart van Grab overgehouden.

Careem Networks is actief in tien landen, waaronder Pakistan, Saoedi-Arabië en landen in Noord-Afrika. De bronnen van Bloomberg benadrukten dat de deal tussen de twee bedrijven nog niet rond is. Een woordvoerder van Uber wilde niet reageren tegenover het persbureau.

Uber maakte na de overname van Grab in Zuidoost-Azië bekend zich op Noord- en Latijns-Amerika, Europa, India, het Midden-Oosten, Afrika en de overige delen van Azië te willen focussen. Bovendien wil het bedrijf in 2019 naar de beurs.