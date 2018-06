Facebook geeft gebruikers meer inzicht in advertenties van pagina's

Ook biedt Facebook gebruikers van het sociale netwerk meer informatie over Facebook-pagina's, maakt het bedrijf op zijn website bekend.

De opties moeten gebruikers meer inzicht in de pagina's en hun activiteit op Facebook geven. De maatregelen zijn onderdeel van eerdere aankondigingen over een strengere aanpak voor politieke advertenties. Gebruikers kunnen vanaf donderdag onder meer zien of de pagina's in het verleden onder een andere naam actief waren.

Naast informatie over advertenties op Facebook geeft het bedrijf ook details over advertenties die zichtbaar zijn op Facebook Messenger, advertenties buiten Facebook en advertenties op Instagram, dat onderdeel van het bedrijf is.

Facebook voegt de opties voor meer transparantie toe na het schandaal met Cambridge Analytica. Dit voorjaar werd bekend dat informatie van miljoenen Facebook-gebruikers onbedoeld in handen is gekomen van het campagnebedrijf. Cambridge Analytica gebruikte de informatie om psychologische profielen op te stellen, om vervolgens het stemgedrag te beïnvloeden.