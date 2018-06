'Microsoft brengt volgende Xbox in 2020 uit'

Dat stelt Brad Sams van de aan Microsoft gewijde website Thurrott op basis van een tijdlijn voor nieuwe Microsoft-producten.

Microsoft maakte deze week op gamebeurs E3 al bekend aan een nieuwe Xbox te werken, maar details daarover ontbreken. Volgens Thurrott gaat het om een project met de codenaam Scarlett. De console zou onderdeel zijn van een bredere familie aan apparaten.

Het is niet duidelijk of het gaat om een nieuwe reeks apparaten of om een krachtigere Xbox One. Een jaar geleden kondigde Microsoft de recentste versie van zijn gameconsole aan: de Xbox One X.

​