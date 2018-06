'Webwinkel Amazon vernietigt in Duitsland massaal teruggestuurde producten'

Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse tv-programma Frontal21 en het zakenblad WirtschaftsWocheop basis van documenten, foto's en verklaringen van medewerkers.

Het gaat volgens de Duitse media om onder meer matrassen, meubels en elektronica zoals wasmachines, koelkasten, vaatwassers, smartphones en tablets. In sommige gevallen gaat het om als nieuwe producten.

De Duitse staatssecretaris voor milieu Jochen Flasbarth noemt de praktijken een schandaal. Hij vraagt Amazon om uitleg. Milieuorganisatie Greenpeace roept op tot een verbod op vernietiging van herbruikbare en als nieuwe producten.

In een verklaring laat Amazon weten dat het bedrijf zich inspant om elke dag zo min mogelijk producten weg te gooien. Het bedrijf zegt teruggezonden bestellingen te controleren en bekijkt dan of ze opnieuw verkocht kunnen worden via een speciaal programma. "Bij producten waarbij dat niet mogelijk is, werken we met partijen die goederen opkopen en via andere kanalen doorverkopen."

Het Amerikaanse internetbedrijf is in Duitsland de grootste online retailer. De Duitse variant van de winkel bezorgt ook in Nederland.