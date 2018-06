Valve gaat games over controversiële onderwerpen standaard toestaan op Steam

Alleen games die in strijd zijn met de wet of duidelijk bedoeld zijn om gepolariseerde reacties uit te lokken, worden standaard van het platform verbannen, laat het bedrijf woensdag weten op zijn website.

"De uitdaging is dat dit probleem niet simpelweg draait om de vraag of Steam games voor volwassenen of gewelddadige games moet toestaan", schrijft het bedrijf. "In plaats daarvan gaat het om de vraag of de digitale bibliotheek games met een breed scala aan controversiële onderwerpen moet bevatten - zoals politiek, seksualiteit, racisme, gender, geweld en identiteit."

Door games met een dergelijke inhoud standaard toe te staan, hoopt Valve alle gebruikers van Steam tegemoet te komen. "De harde realiteit, de kern van ons dilemma, is dat er geen enkele manier is waarop we deze situatie kunnen aanpakken zonder een deel van onze spelers kwaad te maken."

In mei verwijderde Valve het nog niet gepubliceerde spel Active Shooter uit Steam. De maker van de game wilde spelers de mogelijkheid bieden om in de huid van een schutter op een school te kruipen.

Valve benadrukt dat de inhoud van Steam geen weergave is van de waarden van het bedrijf.