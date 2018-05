NSA verzamelde in 2017 drie keer meer telefoongegevens dan in 2016

De gegevens die verzameld zijn betreffen telefoonnummers, duur en tijdstippen van oproepen. Er zijn geen inhoudelijke opnames geregistreerd.

In 2017 verzamelde de NSA 534 miljoen gegevens van telefoongesprekken, een jaar eerder waren dat nog 151 miljoen gegevens. Dat markeert een stijging van ruim 250 procent.

De inlichtingendienst geeft geen eenduidige reden voor de toename. Onder meer de hoeveelheid goedkeuringen van de rechtbank voor het verzamelen van gegevens en de hoeveelheid gegevens die providers bijhouden kunnen de stijging veroorzaken.

Volgens een woordvoerder van de NSA is de manier waarop de gegevens zijn verkregen is niet veranderd. "We verwachten dat het van jaar tot jaar zal fluctueren.”

Snowden

In 2015 werd er een wet aangenomen in de Verenigde Staten die het massaal verzamelen van data beperkt. Het oude systeem, waarmee de NSA miljarden records verzamelde, werd in 2013 onthuld door Edward Snowden.

