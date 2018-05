'Telegram ziet af van uitbrengen eigen cryptovaluta aan groot publiek'

Dat meldt The Wall Street Journal. Volgens een bron van de krant heeft strengere regulering rond de uitgifte van cryptovaluta mogelijk ook een rol gespeeld bij de beslissing.

In januari werd bekend dat Telegram zijn eigen virtuele munt op de markt wil brengen: de Gram. De munt zou via een zogenaamde initial public offering (ICO) op de markt worden gebracht. Een ICO houdt het midden tussen een aandelennotering aan de beurs en een publieke crowdfunding.

Dat zou in twee stappen gebeuren: eerst via een private en vervolgens via een publieke investeringsronde. In de private ronde hebben minder dan tweehonderd investeerders geld ingelegd. Daarmee heeft Telegram 1,7 miljard dollar opgehaald, waardoor de publieke ronde niet meer nodig zou zijn.

Volgens documenten die The Wall Street Journal heeft ingezien, hoopte Telegram in totaal 1,2 miljard dollar op te halen, deels via private en deels via publieke investeringen.

Telegram gaat het opgehaalde geld onder meer gebruiken om een betaalplatform voor zijn chatapp te ontwikkelen. De app telt wereldwijd ongeveer 200 miljoen gebruikers.