Pentagon werkt aan zelfrijdende voertuigen

"We hebben eerder zelfrijdende voertuigen op het slagveld dan dat we ze op straat hebben", zegt onderminister van Defensie Michael Griffin. Dat meldt Bloomberg.

Volgens Griffin werkt het Pentagon aan zelfrijdende auto's met dezelfde technieken als automakers. Maar het slagveld leent zich volgens de onderminister beter voor zelfrijdende auto's dan de openbare weg.

Zo zijn er geen voetgangers en verkeersborden waar de voertuigen op het slagveld rekening mee hoeven te houden. Bovendien lopen chauffeurs in het leger een groot gevaar op ongelukken.

Leed besparen

Volgens Griffin valt 52 procent van de doden en gewonden in oorlogsgebieden nu onder militair personeel dat onder meer voedsel en brandstof bezorgt. Door die taken aan kunstmatige intelligentie over te laten, kan volgen de onderminister veel leed achterwege blijven.

Hoewel op het slagveld niet dezelfde regels als op de weg gelden, moet het Pentagon toch rekening houden met regelgeving. Dat zegt onderzoeker Karlyn Stanley van denktank RAND, die zich richt op vraagstukken rond defensie.

"Hoe autonome voertuigen gereguleerd zullen worden op het gebied van veiligheid, cyberveiligheid, privacy en aansprakelijkheid zullen kritieke punten zijn die het Pentagon zal moeten behandelen", aldus Stanley. Dat komt volgens Stanley vooral doordat de voertuigen veelal buiten de VS zullen worden ingezet, waar andere wetten gelden.

Profiteren

Onderminister Griffin zegt dat het Pentagon "absoluut moet profiteren" van wat automakers al doen met zelfrijdende voertuigen. Het is niet duidelijk of het Pentagon al contact heeft met automakers over militaire toepassingen van hun technieken.

Het Amerikaanse leger gebruikt al verschillende autonome of deels autonome voertuigen. Zo wil het leger de komende vijf jaar gaan testen met op afstand bestuurbare tanks van defensieleverancier BAE Systems en onbemande voertuigen waarmee gewonden kunnen worden afgevoerd en gebieden verkend kunnen worden.

De Amerikaanse marine werkt aan autonome onderzeeboten. Het Amerikaanse korps mariniers trainde een aantal jaar geleden al met een 'robotezel' die zware bepakking kan meedragen.