Chatdienst Telegram kampte met problemen na stroomstoring Schiphol

Telegram meldde via Twitter dat gebruikers in Europa. Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika last van verbindingsproblemen konden hebben. Rond 13.00 uur was de storing weer verholpen en konden gebruikers Telegram weer gebruiken.

Door de stroomstoring waren de servers van Telegram in de regio Amsterdam onbereikbaar, waardoor het bedrijf waarschijnlijk onvoldoende capaciteit had om zijn diensten online te houden. Volgens Telegram had de Europese servercluster sinds ongeveer 11.30 uur weer stroom, waarna de storingsproblemen langzaam afnamen.

Volgens Telegram-oprichter Pavel Durov was één van de serverclusters van Telegram door de storing oververhit geraakt. Wereldwijd heeft Telegram zo'n 200 miljoen gebruikers.

DDoS-aanval

Telegram had eerder in de nacht van zaterdag op zondag te kampen met een DDoS-aanval. Daarbij worden servers overladen met loze aanvragen, waardoor de diensten ook stokten. De stroomstoring en de aanval samen zorgden ervoor dat de diensten van Telegram met problemen kampten.

In de nacht van zaterdag op zondag had luchthaven Schiphol te kampen met een grote stroomstoring. Veel vluchten vielen uit of liepen vertraging op en het verkeer rond de luchthaven liep vast.

Ook zaten achttienduizend huishoudens in Amsterdam-Zuidoost enkele uren zonder stroom. Inmiddels is de storing opgelost en komt het vliegverkeer op Schiphol met vertragingen weer op gang.